مصادر: تحديد موعد توقيع ”اتفاق جدة“ بين الحكومة اليمنية و ”الانتقالي الجنوبي“

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن موعد توقيع الاتفاق لما بات يُعرف بـ“حوار جدة“، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر، لـ“إرم نيوز“: إن الخميس المقبل هو موعد توقيع الاتفاق بين الطرفين، في حال لم يستجد أي طارئ.

وأشارت إلى أنه سيشارك في مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، في السعودية، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وممثلون عن الدول الراعية لعملية السلام في اليمن.

وأكدت المصادر أن هناك بنودًا تمت إضافتها إلى المبادرة التي قدمتها دول التحالف العربي لحل النزاع في جنوب اليمن، تتعلق بتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وتوريد جميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

وكشفت المصادر أن من بين البنود التي تمت إضافتها: ”تشكيل لجنة رباعية من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمتابعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى عدم تعيين أي من الأشخاص المشاركين في الأحداث الأخيرة في أي مناصب حكومية“.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تناولت تسريبات تتحدث عن محاور مسودّة الاتفاق المقدمة للطرفين، كان أهمها عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة جديدة بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، وإعادة تشكيل القوات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، ودمج قوات الحزام الأمني والنخبتين الحضرمية والشبوانية ضمنها، وإخراج كل القوات العسكرية من عدن باستثناء القوات الأمنية.

ومن ضمن بنود المسودة المسربة، أحقية المجلس الانتقالي الجنوبي في تمثيل الجنوب في أي مفاوضات يمنية قادمة لبحث التسوية السياسية الشاملة في اليمن.