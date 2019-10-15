الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز يؤدي القسم سفيرًا للسعودية في البحرين (فيديو)

الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز يؤدي القسم سفيرًا للسعودية في البحرين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أدى الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، القسم القانوني أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سفيرًا للمملكة لدى البحرين

وعين الأمير سلطان سفيرًا للسعودية لدى البحرين بالمرتبة الممتازة، بموجب أمر ملكي صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويخلف الأمير سلطان وهو نجل شقيق العاهل السعودي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، السفير عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، الذي يشغل المنصب منذ 2013، وأنهى فترة عمله الدبلوماسي في يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ فبراير 2018 يعمل الأمير الشاب مستشارًا في الديوان الملكي، وهو عضو في مجلس أمناء مؤسسة والده أحمد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية.

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