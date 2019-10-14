أزمة فستان دينا الشربيني في السعودية تتصاعد ومطالب بمعاقبتها

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، عاصفة من الجدل في السعودية بسبب فستانها المكشوف والذي ظهرت به في المملكة برفقة الفنان عمرو دياب، خلال حضورهما حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، الذي نظّمته هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشنّ مغردون هجومًا لاذعًا على الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني اللذين ظهرا في الحفل سويًا، حيث وصف سعوديون ملابس الشربيني بـ ”غير المحتشمة“، مطالبين بتطبيق لائحة الذوق العام عليها، أسوة بغيرها من الفنانين الذين طُبقت بحقهم عقوبات مالية جرّاء ظهورهم بملابس مخالفة للذوق العام.

هو انا اكيد مش هتكلم على لبس دينا الشربيني حريتها الشخصية .. بس لما بشوف الاميرات مثل ديانا وميجان وغيرهم من المشاهير العالميين وازاي بيحاولوا يراعوا ف لبسهم البيئة و عادات البلد اللي بيزوروها بحترمهم حقيقي .. مابقولش دينا تلبس عباية لكن مظهرها مستفز بصراحة https://t.co/7NMdcafBYj — صوتي = حريتي (@Sheren20009) October 13, 2019

وظهرت دينا الشربيني بفستان أسود قصير مكشوف الصدر، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة تجاه ملابس الشربيني، متهمين إياها بأنها لا تملك أي إحساس ولا مفهوم بأن ذلك اللباس لابد أن يكون في المكان والزمان المناسبين، حسب قول البعض.

وأكد البعض أن حضور ”دينا“ بهذه الطريقة مخالف للائحة الذوق العام، مطالبين المستشار تركي آل الشيخ بتطبيق النظام على دينا ومنعها من الدخول، وإلا سيكون كل شيء مباحًا في السعودية حتى ”البكيني“، على حد تعبيرهم.

تاني يا جماعة لو المستشار تركي مردش عليا او ماخدش موقف يبقى لبس دينا الشربيني مباح في السعودية و ان البكيني مباح و كل الحاجات اللطيفة دي مباحة — maickle souryal hana (@maickles43) October 13, 2019

وأضاف مغرد آخر مستهجنًا ”أمس عمرو دياب جاي للسعودية ومعاه الصخلة دينا الشربيني ولبسها شبهه متعري!، وين الذوق العام عنها وإلا ما يشمل الضيوف والسائحين!“.

#اطلقوا_سراح_سهيل امس عمرو دياب جاي للسعوديه ومعاه الصخله دينا الشربيني ولبسها شبهه متعري! وين الذوق العام عنها .. والا مايشمل الضيوف والسائحين!???? pic.twitter.com/n081kytsuB — .. (@asiv662) October 14, 2019

ونظّمت هيئة الترفيه في السعودية احتفالية ضخمة في فندق ”ريتز كارلتون“، حضرها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وكان من بين النجوم الحاضرين للحفل يسرا ومحمد هنيدي ورجاء الجداوي وهاني شاكر، وعاصي الحلاني ووليد توفيق وملحم زين وراغب علامة ورابح صقر وخالد عبدالرحمن وحسين الجسمي وعبادي الجوهر ومحمد عبده وأحلام وطارق العلي وعمرو دياب وغيرهم من النجوم.

وخلال الاحتفالية جرى تكريم عدد من النجوم الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، بينهم محمد عبده، وعمرو دياب، وماجدة الرومي، وراسیل کرو، وجیسون موموا، جون فاندام، وجاكي شان، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.

يُذكر أن منتدى صناع الترفيه، يعد مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.