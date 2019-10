أزمة فستان دينا الشربيني في السعودية تتصاعد ومطالب بمعاقبتها

View this post on Instagram

تداول روّاد موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة المصرية #دينا_الشربيني برفقة الفنان المصري #عمرو_دياب على السّجّادة الحمراء لحفل توزيع جوائز #صناع_الترفيه بالعاصمة السعودية #الرياض، وهي ترتدي فستانًا أسود قصيرًا، مكشوف الكتف، الأمر الذي أغضب بعض المغرّدين السّعوديّين على مواقع التواصل الاجتماعيّ.