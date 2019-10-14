محمد بن سلمان وبوتين يترأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، بحضور وفدي البلدين.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال كلمة له، أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأشار الرئيس الروسي خلال كلمته في الاجتماع، إلى أن كبار الشركات السعودية الروسية المشاركة تقوم بدور رئيسي في الاقتصاد بين روسيا والسعودية، مشيدًا بالتعاون الناجح بين الصندوق الروسي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة.

وشدد بوتين على دور ولي العهد السعودي في تأسيس هذه الشراكة، معربًا عن أمله باستفادة رجال الأعمال الروس من رؤية المملكة 2030.

من جهته، أكد الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني ورئيس الجانب السعودي للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، استعداد الجانب السعودي، من خلال هذه اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية والمشروعات المشتركة.

وثمن بن عبد العزيز، قيام صندوق الاستثمار الروسي المباشر، بافتتاح فرع له في مدينة الرياض، وهو الفرع الأول خارج روسيا.