وثقت عدسات الكاميرات، خلال استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصر اليمامة في الرياض حضور رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري ومرافقته للملك سلمان خلال المراسم الرسمية.
شاهد من تولى دور الراحل الفغم خلال استقبال #الملك_سلمان لبوتين#إرم_نيوز #بوتين_في_الرياض pic.twitter.com/YAK0hANCtx
— إرم نيوز (@EremNews) October 14, 2019
ويبدو أن المطيري يتولى المهمة مؤقتًا خلفًا للحارس الراحل عبدالعزيز الفغم الذي قتل في مدينة جدة السعودية على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.
وتدرج المطيري في الحرس الملكي السعودي وشغل منصب مساعد رئيس الحرس الملكي في عام 2017 ورقي لرتبة فريق أول ركن وعُين رئيسًا للحرس الملكي.
وما تزال الأنظار تترقب لمعرفة من سيصبح حارس الملك سلمان الجديد بعد الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم، الذي كان حارساً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز كذلك قبل تولي المهمة مع الملك سلمان.