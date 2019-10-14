شاهد هدية بوتين للملك سلمان (فيديو)

تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الهدايا، بمناسبة زيارة الأخير إلى المملكة العربية السعودية.

وأهدى الملك سلمان لوحة بعنوان ”عطاء نجد“ إلى نظيره بوتين، في حين أهدى بوتين طائر صقر من فصيلة نادرة للعاهل السعودي.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ظهر اليوم الإثنين، زيارة رسمية للسعودية تدوم يومًا واحدًا.

وتُعد زيارة بوتين، التي تأتي وسط توترات إقليمية متصاعدة في المنطقة، الأولى له إلى المملكة منذ 12 عامًا.