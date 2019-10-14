شاهد هدية بوتين للملك سلمان (فيديو)

تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الهدايا، بمناسبة زيارة الأخير إلى المملكة العربية السعودية.
وأهدى الملك سلمان لوحة بعنوان ”عطاء نجد“ إلى نظيره بوتين، في حين أهدى بوتين طائر صقر من فصيلة نادرة للعاهل السعودي.
View this post on Instagram
الملك سلمان يقدم لوحة بعنوان "عطاء نجد" للرئيس الروسي بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية، فيما أهدى بوتين طائر الصقر للعاهل السعودي. . #إرم_نيوز #الملك_سلمان #بوتين_في_الرياض #السعودية #الرياض #هدية #بوتين #اخبار #منوعات #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia
وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ظهر اليوم الإثنين، زيارة رسمية للسعودية تدوم يومًا واحدًا.
وتُعد زيارة بوتين، التي تأتي وسط توترات إقليمية متصاعدة في المنطقة، الأولى له إلى المملكة منذ 12 عامًا.