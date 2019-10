شاهد هدية بوتين للملك سلمان (فيديو)

View this post on Instagram

الملك سلمان يقدم لوحة بعنوان "عطاء نجد" للرئيس الروسي بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية، فيما أهدى بوتين طائر الصقر للعاهل السعودي. . #إرم_نيوز #الملك_سلمان #بوتين_في_الرياض #السعودية #الرياض #هدية #بوتين #اخبار #منوعات #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia