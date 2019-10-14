الملك سلمان يبحث مع بوتين سبل تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب وتعزيز الاقتصاد

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، إن المملكة العربية السعودية تقدر لروسيا الاتحادية دورها الفاعل في المنطقة والعالم، وتتطلع للعمل معها دومًا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف خلال لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ”ما سنعمل عليه من فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات، خصوصًا في مجال الطاقة، ستكون له نتائج إيجابية كبيرة على مصالح بلدينا وشعبينا“.

جانب من جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها #خادم_الحرمين_الشريفين مع فخامة الرئيس الروسي بحضور سمو #ولي_العهد.#واس pic.twitter.com/PkUJygQv87 — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 14, 2019

وتابع العاهل السعودي: ”نؤكد دعمنا للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر، ونرحب باستثمار الصندوقين في أكثر من ثلاثين مشروعًا استثماريًا حتى الآن، ونؤكد على الدور المهم لاجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأول الذي سيعقد خلال هذه الزيارة ودعمنا لها“.

وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وأضاف: ”نتطلع مع فخامتكم إلى تعزيزها في جميع المجالات، إن هذه الزيارة وما يتخللها من مباحثات فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين وتعميقها، والوصول إلى تطابق في الرؤى والمواقف السياسية“.