هل تتراجع السعودية عن دمج وزارتي التربية والتعليم العالي؟

تعتزم لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى السعودي، تقديم توصية جديدة للمجلس، تتضمن إنشاء وزارة مستقلة للتعليم العالي تكون مسؤولة عن مرحلة التعليم الجامعي كما كان معمولًا به في البلاد قبل نحو 5 أعوام.

وذكرت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، اليوم الاثنين، أن ”لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى، ستعرض أمام أعضاء المجلس، توصية تتضمن المطالبة بفصل مؤسسات التعليم الجامعي، والعودة بها إلى وزارة مستقلة بمسمى التعليم العالي والبحث العلمي“.

وبررت اللجنة توصيتها بأن ”دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة، جاء بهدف توجيه الجهود وتكاملها خدمة للتعليم وتطويرًا للممارسات التعليمية والبحثية في كلا القطاعين، إلا أن الأهداف النبيلة والرائعة من دمج القطاعين لم تتحقق مع الأسف الشديد“.

ووفقًا للجنة، ”نتج عن دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، تضخم هائل في مهمات الوزارة، أدى إلى تشتت الأولويات المتشعبة بمرحلتي التعليم العام والعالي على حساب بعضها، رغم أهميتها جميعًا في العملية التعليمية“.

وبينت اللجنة أنه ”على الرغم من إيجابية توجه الدمج في ظاهره العام، إلا أن التجربة غير المشجعة التي عايشها حال الدمج في المرحلة السابقة، والتجارب المماثلة في دول أخرى التي تراجع عدد كبير منها إلى الفصل بين القطاعين، تستدعيان فصلهما“.

ومن غير الواضح ”موقف غالبية أعضاء مجلس الشورى من التوصية الجديدة، فيما يعقد المجلس، يوم الاثنين، جلسة دورية يناقش فيها التقرير السنوي لوزارة التعليم“.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مطلع العام 2015، أمرًا ملكيًا بدمج وزارتي التعليم العالي المسؤولة عن التعليم الجامعي، والتربية والتعليم المسؤولة عن التعليم المدرسي، في وزارة واحدة.