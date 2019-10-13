دينا الشربيني تثير الجدل بفستانها القصير أثناء حضورها حفل صناع الترفيه بالسعودية (فيديو)

ثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تناقلت فيديو تكريم الفنان عمرو دياب وبصحبته ”الشربيني“ في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، المقام بالرياض ضمن موسم الرياض الترفيهي.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستغرام“ مقطع فيديو ظهر خلاله النجم عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني التي ارتدت فستانا أسود قصيرًا، ما أغضب بعضًا من الجمهور السعودي من رواد التواصل الاجتماعي.

يذكر أن موسم الرياض بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.