شاهد نجوم الفن والرياضة في حفل صنّاع الترفيه بالسعودية‎ (صور وفيديو)

حضر عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في المنطقة العربية والعالم، مساء يوم الأحد حفل صنّاع الترفيه الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في مدينة الرياض في حدث يعكس مكانة السعودية كوجهة جديدة مفضلة في عالم الفنون والثقافة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل الحفل المقام في فندق ”ريتز كارلتون“ في الرياض، عدداً كبيرًا من النجوم يتوافدون على المكان وبينهم، نجوم الفن في مصر، يسرا ومحمد هنيدي ورجاء الجداوي وهاني شاكر، ونجوم الفن في لبنان، وليد توفيق وملحم زين وراغب علامة وعاصي الحلاني، ومن الخليج رابح صقر وخالد عبدالرحمن وحسين الجسمي وآخرون.

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الممثلة المصرية يسرا في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه : انبهرت بما شاهدته في الرياض#موسم_الرياض#صناعة_الترفيه pic.twitter.com/jMf1c9fmpL — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 13, 2019

نجوم عالميون وفنانون سعوديون يصلون مقر حفل توزيع جوائز صناع الترفيه..#موسم_الرياض#صناعة_الترفيه pic.twitter.com/kIxpJVVQmH — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 13, 2019

الفنان أشرف عبدالباقي لحظة وصول إلى حفل #صناع_الترفيه الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالرياض.. pic.twitter.com/aG8iPWlW8c — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 13, 2019

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بعض الصور ومقاطع الفيديو من داخل الحفل، وقال في تعليق عبر ”تويتر“ ”ليلة تاريخية في قلب الرياض“.

ليلة لتاريخ في قلب الرياض … تخيل????????????????????❤️ pic.twitter.com/ZZh4a1ZnKs — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 13, 2019

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الأمير عبدالرحمن بن مساعد في حديث مع محمد عبده بعد انتهاء حفل توزيع جوائز صناع الترفيه#موسم_الرياض#صناعة_الترفيه pic.twitter.com/H9vlR99pPi — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 13, 2019

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محمد عبده في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه: هذه الليلة تختزل كل مشواري الفني بعدما كنا نحمل أوراقنا وملفاتنا لنذهب إلى المحطات خارج المملكة كي نترجاهم بفتح الأبواب أمامنا#موسم_الرياض#صناعة_الترفيه pic.twitter.com/aHpRzp7cSI — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 13, 2019

وتم في الحفل، تكريم الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، وهم عشر شخصيات بارزة من المشاهير العرب والعالميين، تقدمهم الفنان السعودي، محمد عبده، وكل من عمرو دياب، وماجدة الرومي، وعادل إمام، وسعد الفرج، أما قائمة المشاهير العالميين، فضمت ويل سميث، راسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.

الغاليه أم طلال الفنانه الكبيره #سعاد_عبدالله الف مبروك التكريم في مهرجان #صناع_الترفيه تستاهلين كل خير ياحبيبتي ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/uSzOF25u0C — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) October 13, 2019

—???? لقطات من حضور النجوم والمشاهير لحفل #صناع_الترفيه.. pic.twitter.com/j1fMPIKylE — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 13, 2019

—???? لقطات من حضور النجوم والمشاهير لحفل #صناع_الترفيه.. pic.twitter.com/LvXcQivpDB — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 13, 2019

ومنتدى صناع الترفيه، هو مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.