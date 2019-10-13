بوتين: دور سعودي حيوي في حل الأزمات الإقليمية (فيديو)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا حيويًا في حل الأزمات الإقليمية، منوهًا بدورها الإيجابي في الملف السوري.

وقال إنه يولي زيارته إلى السعودية أهمية كبيرة، وهي بمعنى ما رد للزيارة التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى بلاده.

وكشف أن العلاقات مع السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيرًا جذريًا ”نحن ننظر للسعودية كدولة صديقة لنا، فقد نشأت علاقة طيبة بيني و بين الملك وولي العهد، وعلاقاتنا تتطور عمليًا في الاتجاهات كافة“.

وأضاف في لقاء مع قناة ”العربية“ السعودية ”سأبدأ من الاقتصاد حيث لا يزال أمامنا الكثير مما يجب القيام به، ولكن الوتيرة جيدة، ففي العام الماضي بلغت قيمة النمو 15%، فيما ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 38%“.

وأوضح بوتين ”تنشأ بيننا علاقات في مجال حساس جدًا يتطلب الثقة المتبادلة، إنه التعاون العسكري التقني، ونحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الشأن، ولا يقل أهمية عن ذلك بالطبع عملنا المشترك لحل أزماتنا الإقليمية، وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى دور السعودية الإيجابي في حل الأزمة السورية“، مضيفًا ”نحن نعمل بشكل وثيق جدًا مع تركيا وإيران، ولكن بدون مساهمة السعودية في عملية التسوية فما كان بالإمكان مطلقًا كما يبدو لي التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية، لذلك أود مباشرة التعبير عن الامتنان للملك والأمير ولي العهد على هذا الموقف البناء، وإنني على ثقة بأن زيارتي ستعطي دفعة جديدة لتطوير علاقاتنا الثنائية وتعاوننا على الساحة الدولية“.

هجوم أرامكو

وحول الموقف الروسي من استهداف محطة ”أرامكو“ قال بوتين ”الموقف الرسمي كالآتي نحن ندين هذه الأعمال ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، هذا موقفنا الرسمي وأعلنا عنه منذ البداية، وقد تحدثت شخصيًا عن الأمر منذ فترة وجيزة خلال أسبوع الطاقة في موسكو“.

وشدد على أن ”مثل هذه الأعمال لاتحقق أي نتائج لأي طرف، بما في ذلك أولئك الذين يعدون وينفذون تلك الأعمال، وإذا توقع البعض أن يؤثر ذلك بطريقة ما على سوق النفط فإن هدفه لن يتحقق، لكن التقلبات لم تكن كبيرة رغم أن الهزة الأولى كانت ملحوظة، لكن بعد أسبوع عادت مؤشرات الأسعار إلى مستواها الطبيعي مرة أخرى“.

وقال الرئيس الروسي ”نحن على اتصال مع قيادة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ولي العهد الذي ناقشت معه الحادث، وإنه من الضروري الحصول على أدلة وتحديد المذنبين، وأكدت أن هناك من يقف خلف هذا العمل، الأمير محمد بن سلمان من حيث المبدأ وافقني الرأي، وطرح سؤالًا: هل يمكن لروسيا أن تشارك في التحقيق في هذا الحادث، فقلت نعم، نحن مستعدون لكل ما يطلب منا“.

كما أشار بوتين إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغه بأن لا علاقة لبلاده بالهجوم على ”أرامكو“.

وحول ما إذا كانت موسكو ستعاقب طهران إذا أثبتت التحقيقات تورطها في تلك الهجمات قال بوتين ”بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فإننا ندين هذا النوع من الأعمال. هذا هو بالضبط ما قلته. لا يمكن أن يكون هناك تفسير مزدوج“.