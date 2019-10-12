تُركي آل الشيخ يُطلق اسمي محمد عبده وأبوبكر سالم على مسرحين في السعودية

أعلن المستشار تُركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية بالتزامن مع موسم الرياض، إطلاق اسمي الفنانين محمد عبده وأبو بكر سالم، على مسرحين في البلاد، تكريما لهما كرمزين من رموز الأغنية السعودية.

وكشف آل الشيخ وهو مستشار بالديوان الملكي السعودي عن تكريم الفنان الراحل أبوبكر سالم، بإطلاق اسمه على المسرح المفتوح في الرياض والذي يتسع لـ6 آلاف مقعد.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“ قائلًا“ ”(يا بلادي واصلي)، والصوت لا يذبل ولا يتلاشى، تكريمًا للفنان الراحل أبو بكر سالم، وتقديرًا للفن الأصيل، تم تغيير اسم المسرح المفتوح الذي في موسم الرياض ويتسع لـ6 آلاف مقعد ليصبح مسرح أبوبكر سالم“.

"يا بلادي واصلي"، والصوت لا يذبل ولا يتلاشى.

تكريمًا للفنان الراحل أبو بكر سالم، وتقديرًا للفن الأصيل، تم تغيير اسم المسرح المفتوح الذي في موسم الرياض ويتسع لـ 6 آلاف مقعد ليصبح مسرح أبوبكر سالم #موسم_الرياض pic.twitter.com/nM7LzMmf1P — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 12, 2019

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه أنه جرى تكريم فنان العرب محمد عبده بإطلاق اسمه على المسرح المغلق والذي يتسع لـ22 ألف مقعد.

وكتب ”آل الشيخ“ في تغريدة ثانية قائلا: ”فوق هام السحب، وفي ذاكرة الوطن، نكرم رموز الأغنية السعودية، وفنان العرب والطرب بتغيير اسم المسرح المغلق الذي في موسم الرياض ويتسع لـ22 ألف مقعد إلى مسرح فنان العرب محمد عبده، موسم الرياض“.

فوق هام السحب، وفي ذاكرة الوطن، نكرم رموز الأغنية السعودية، وفنان العرب والطرب بتغيير اسم المسرح المغلق الذي في موسم الرياض ويتسع لـ 22 ألف مقعد إلى مسرح فنان العرب محمد عبده #موسم_الرياض pic.twitter.com/qcjDJYd9oJ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 12, 2019

و“موسم الرياض“ من أبرز المواسم التي تشهدها السعودية ويهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد عبر إطلاق فعاليات متنوعة المحتوى، وبدأ تنظيم ”موسم الرياض“ من 11 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 منظمة ترفيهية مختلفة، على مدار 70 يومًا متواصلًا.