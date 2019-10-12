”أرامكو“ تعلن موعد اكتمال إصلاحات أضرار الهجوم على منشأتي النفط

قال مسؤولون في شركة أرامكو السعودية اليوم السبت، إن الشركة تأمل في أن تصلح بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، آخر أربعة أبراج لحقت بها أضرار خلال الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان تابعتان لها الشهر الماضي، في خطوة تتيح لها استعادة طاقتها الإنتاجية بشكل كامل.

وتسببت الهجمات التي وقعت في منتصف سبتمبر/أيلول على منشأتي بقيق وخريص في أضرار أسفرت عن توقف نصف إنتاج النفط الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بفقدان 5.7 مليون برميل نفط يوميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال خالد بريك نائب رئيس أرامكو لعمليات النفط في المنطقة الجنوبية، لعدد من وسائل الإعلام التي جرت دعوتها اليوم السبت، لزيارة المنشأتين المتضررتين في خريص وبقيق، إن الهجمات على بقيق أصابت خمسة أبراج لمعالجة النفط وأن الإصلاحات لا تزال جارية في ثلاثة منها، ومنشأة بقيق هي الأكبر عالميًا فيما يتعلق بمعالجة النفط إذ تضم 18 برجًا.

وتوقع بريك اكتمال الإصلاحات في الأبراج الثلاثة في غضون ستة أسابيع.

وأسفرت الهجمات على خريص عن إلحاق أضرار في أربعة من خمسة أبراج.

وقال مدير محلي كبير طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام إنه جرى إصلاح ثلاثة أبراج.