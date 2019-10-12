عائلة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان تنعيه تباعًا

بدأت عائلة قاتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنعيه تباعًا، بعد نحو أسبوعين على قيامه بقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، إثر خلاف شخصي.

وقتل الفغم عندما كان في زيارة لصديق له في مدينة جدة، حيث هاجمه صديق آخر يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلاف بينهما، ليقتل الجاني لاحقًا في مواجهة مع الشرطة التي طوقت المنزل مسرح الجريمة، وفق ما أعلنت السلطات السعودية.

وأمس الجمعة نعى مشعل ممدوح آل علي نجله ممدوح، وشكر السلطات الرسمية، فيما يبدو على تعاطيها مع الملف، ليتبعه اليوم السبت، أفراد من العائلة التي قتل ابنها حارس عاهل البلاد، في حادثة صدمت السعوديين.

وتعليقًا على نعي مشعل لابنه قال فايز بن مشعل آل علي الذي يبدو أنه أخ لممدوح: ”الله يجمعنا فيك بدار الكرامة يا زاهي البسمة يا صافي الروح يا راعي الفزعات يا عز الأخوان #ممدوح_مشعل_ال_علي”.

الله يجمعنا فيك بدار الكرامة يا زاهي البسمة يا صافي الروح يا راعي الفزعات يا عز الأخوان #ممدوح_مشعل_ال_علي https://t.co/3Uevfguj3L pic.twitter.com/R6kNjWdC8B — فايز بن مشعل ال علي (@faizalali7) October 11, 2019

وقالت أخت ممدوح، بنية: ”اللهمّ إن أخي #ممدوح_مشعل_ال_علي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله يارب العباد“.

اللهمّ إن اخي #ممدوح_مشعل_ال_علي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه. اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله يارب العباد ???? pic.twitter.com/vep9jekWDN — بنيه بنت مشعل آل علي (@Dema_ALALi) October 12, 2019

وأضافت أخرى تدعى نوف: ”ياذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم اجعل أخي وحبيبي ممدوح في جنات الخلد يارب، وصبر قلوبنا على فراقه واجبرنا ياجبار جبرًا يليق بعظمتك والطف بنا يالطيف بلطفك الخفي“.

ياذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم اجعل اخي وحبيبي #ممدوح_مشعل_ال_علي في جنات الخلد يارب وصبر قلوبنا على فراقه واجبرنا ياجبار جبرا يليق بعظمتك والطف بنا يالطيف بلطفك الخفي pic.twitter.com/xKxQhUcVSf — نوف بنت مشعل آل علي (@Nouf_m_) October 12, 2019

وكان ”مشعل آل علي“ قد نعى اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان عند مقتله أواخر الشهر الماضي، وشارك في تشييع جنازته.