إيران تعلق على ”وساطة باكستان“ للحوار مع السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده مستعدة للحوار مع المملكة العربية السعودية بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء، نافيًا في الوقت نفسه طرح وساطة باكستان بين طهران والرياض حتى الآن.

وأشار موسوي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيصل، غدًا الأحد، العاصمة طهران في زيارة رسمية، يلتقي خلالها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وأضاف أن لقاءات رئيس وزراء باكستان مع كبار المسؤولين الإيرانيين ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وفق وكالة ”مهر“ للأنباء.

وبشأن التقارير التي أفادت بإمكانية توسط عمران خان بين إيران والمملكة السعودية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مسألة توسط باكستان بين البلدين غير مطروحة حتى الآن.

وتابع موسوي: ”لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها سوف تتحاور مع جيرانها من دول المنطقة كافة سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيط، ونحن مستعدون لإجراء حوار مع السعودية سواء بوسيط أو بدون“.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حديث مع شبكة ”تي ار تي“ التركية، نقلته وسائل إعلام إيرانية السبت، استعداد بلاده للحوار مع المملكة السعودية، فيما رحب بإمكانية توسط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بين البلدين.

وكشف مسؤولان في الحكومة الباكستانية في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيتوجه إلى طهران، وذلك بعد طلب الولايات المتحدة وساطته بين السعودية وإيران.

وكان خان قد قال الشهر الماضي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه المساعدة في نزع فتيل التوتر مع إيران، بعدما حمّلتها واشنطن مسؤولية الهجوم على أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم بالسعودية، يوم 14 سبتمبر أيلول.