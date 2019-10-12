تأشيرة السياحة السعودية متاحة لجميع الجنسيات وفق شروط

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، أن تأشيرة السياحة السعودية لم تقتصر فقط على حاملي جنسية الـ49 دولة التي أعلنت السلطات إمكانية حصولهم على التأشيرات الإلكترونية عند الوصول إلى المملكة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التأشيرة ستشمل جميع الدول وفق ضوابط محددة، منها إتاحة التأشيرات الإلكترونية لحاملي جنسيات الدول الأخرى (غير المشمولة بالقرار)، عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من ”أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة الشنغن“.

وحتى بالنسبة لمن ليست لديهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من ”أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة الشنغن“، فإن بمقدورهم الحصول على التأشيرة السياحية من خلال التواصل مع ممثليات المملكة بشرط تقديم ”نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة، وحمل جواز سفر ساري المفعول لا تقل مدته عن 6 أشهر، والحصول على تأمين طبي معتمد في السعودية، وتسجيل عنوانه داخل السعودية، ودفع رسوم التأشيرة، وتذكرة عودة، وحجز سكن داخل السعودية، وشهادة تعريف بالعمل، وإثبات الملاءمة المالية، وخط سير الرحلة، وعنوان السكن في بلادهم، وأن لا يقل عمره عن 18 عامًا، إذا لم يكن برفقة ولي أمره“.

واشترطت هيئة السياحة السعودية على الراغبين في الحصول على تأشيرة سياحية عند قدومهم إلى السعودية عدم أداء فريضة الحج، وعدم أداء العمرة خلال موسم الحج، الذي تحدده وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى تعهدهم بعدم ممارسة العمل بأجر أو بدون أجر، وضمان صلاحية التأشيرة الممنوحة لهم ومدة الإقامة المسموح بها، وعدم تجاوزها.