بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعقّب على فيديوهات ”التدافع“ أمام معرض الصقور في الرياض

نشر رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على صفحته في تويتر، مقطع فيديو وجه من خلاله الشكر لجميع القائمين على فعاليات موسم الرياض.

ويأتي فيديو آل الشيخ بعد انتشار مقاطع فيديو الجمعة، ترصد الإقبال الكثيف من قبل السعوديين على معرض الصقور والصيد، حيث تجاوز عدد الحضور حتى الساعة 6 مساء الجمعة 30 ألفًا، وهو ما أدى إلى حدوث تدافع وسط تعليقات انتقدت مشاكل بالتنظيم.

وقال آل الشيخ ”أنا أشكر كل من ساهم وساعدنا في موسم الرياض، أشكر مرور وشرطة مدينة الرياض، يا ناس مدينة الرياض 5 أو 6 مليون نسمة“.

وأضاف، ”أنا ذهبت إلى مقر معرض الصقور والسلاح ولم أستطع الوصول من الزحمة.. البعض قد يشعر بالضيق من التنظيم أو الزحمة“.

وأردف قائلا في معرض حديثه عن معرض الصقور وحفلة الفرقة الكورية بي تي إس BTS على استاد الملك فهد ”المكان استيعابه وطاقته في اللحظة الواحدة 11 ألفاً وفي اليوم 46 ألفاً وعدد من في الخارج 150 ألفاً وعدد من في داخل المعرض 70 ألفاً وفي الوقت الآن في معرض الصقور حوالي 220 ألفاً وفي نفس الوقت عند استاد الملك فهد 100 ألف ما شاء الله“.

وختم آل الشيخ بقوله“ الله يبيّض وجوهكم يا مرور ويا شرطة الرياض ويا الجهات الأمنية ويا البلديات وكل القائمين الله يبيّض وجوهكم ومن هنا حسن لأحسن ونستفيد من أخطائنا ونصلحها إن شاء الله“.