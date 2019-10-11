توافد ضخم على حفل فرقة BTS الكورية في الرياض (صور وفيديو)

توافد الآلاف على ملعب الملك فهد الدولي شرقي الرياض، لحضور تدشين فعاليات موسم الرياض، الذي تحييه فرقة بي تي إس ”BTS“ الكورية الجنوبية لموسيقى البوب، وهو أول حفل لها في السعودية.

ووصلت الفرقة العالمية أمس إلى المملكة، وحظيت باستقبال حاشد من محبي الفرقة التي تأسست عام 2013، وتعد من أكثر الفرق نجاحًا في عالم صناعة الموسيقى في العالم حاليًّا، حتى أصبحت تقارن بفرقة الـ“بيتلز“ البريطانية الشهيرة.

وأظهرت مقاطع مصورة حشودًا ضخمة تتوافد منذ الظهيرة على معلب الملك فهد لحضور حفل الفرقة الكورية، التي نجحت بجمع 50 مليون دولار خلال شهر واحد، مما جعلها أحد أبرز الفرق الموسيقية في فن البوب العالمي.

ولقيت الفرقة استقبالًا حارًا عندما وصلت مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس الخميس، وفق مقاطع تناقلها نشطاء مواقع التواصل، وأطلق المغردون هاشتاغًا ”#WelcomeBTStoSaudiArabia“ ترحيبًا بقدوم الفريق.

الحضور الجماهيري الان في استاد الملك فهد الدولي لحفل فرقة BTS#BTSinSaudiArabia pic.twitter.com/8wWYuT0NqK — ETD (@ETDose) October 11, 2019

وأعلن منظمو الحفل في السابق بيع جميع التذاكر المخصصة للجمهور، حيث ستكون أول فعالية في تاريخ السعودية بحضور كامل العدد، داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

ووفق ”هوليوود ريبورتر“، فقد باعت الفرقة الكورية 3.5 مليون نسخة حول العالم من أحدث ألبوماتها ”ماب أو ذا سول“ خلال ستة أشهر على إصداره، كما تزايد الطلب على حفلاتها في الولايات المتحدة، ما تسبب في تعطل خوادم موقع بيع التذاكر Ticketmaster مرارًا خلال بيع 300 ألف تذكرة في غضون دقائق.