توافد ضخم على حفل فرقة BTS الكورية في الرياض (صور وفيديو)

View this post on Instagram

وثقت مقاطع فيديو متداولة تزاحم الجماهير من أجل دخول ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، لحضور الحفل الأول للفرقة الكورية الشهيرة BTS في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وسط استعدادات أمنية مشددة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #مكة #موسم_الرياض #BTS #بي_تي_اس #السعودية #حفلات_السعودية #الرياض #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #news #saudiarabia #bts_bighit #bts_love_myself #video #trend