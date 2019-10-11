إيران تنفي اتهامها للسعودية باستهداف الناقلة ”سابيتي“

نفت شركة ناقلات النفط الإيرانية الحكومية، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية نقلت عنها أن صاروخين من السعودية أصابا الناقلة ”سابيتي“ قبالة سواحلة مدينة جدة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت أن الناقلة ”سابيتي“ لحقت بها أضرار جسيمة، ويتسرب منها النفط على بعد نحو 96 كيلومترًا من ميناء جدة، جرّاء استهدافها بصاروخين.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، يوم الجمعة، أن الجهات الضالعة في الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط الإيرانية ”سابيتي“، تتحمل المسؤولية الكاملة ومن بينها الأضرار البيئية في المنطقة، لكنه لم يحد تلك الجهات.

وقال موسوي في بيان صحافي: إن ”الناقلة الإيرانية استُهدفت من مكان قريب لممر العبور في شرق البحر الأحمر مرتين خلال نصف ساعة.. وإن طاقم ناقلة النفط الإيرانية لم يتعرض لأي أضرار والناقلة في حالة مستقرة“.

وأوضح موسوي أن ”التحقيقات التي أجرتها شركة البترول الوطنية الإيرانية تشير إلى أن السفينة كانت على مسافة من موقع قريب من الممر الذي كانت تمر منه الناقلة (شرق البحر الأحمر)، وتم استهدافها وتدميرها مرتين، خلال نصف ساعة“.

وأكد المتحدّث أن التحقيق في العوامل الكامنة وراء هذا العمل الخطير سيستمر، ويتم الإعلان عن ما تتوصل إليه النتائج.

كانت على مسافة من موقع قريب من الممر الذي كانت تمر منه الناقلة (شرق البحر الأحمر)