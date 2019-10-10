خالد بن سلمان يجري محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

خالد بن سلمان يجري محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

المصدر: فريق التحرير

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، أنه بحث مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين الأمن الإقليمي والتعاون العسكري.

وتأتي المباحثات في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين من جهة، وإيران من جهة أخرى، بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي.

وكتب الأمير خالد بن سلمان في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه التقى بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر.

وقال عن محادثاته مع بومبيو إن السعودية والولايات المتحدة ”تقفان جنبًا إلى جنب في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا“.

وذكر أنه بحث مع إسبر التحديات الأمنية المشتركة وأكدا على ”التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار“.

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