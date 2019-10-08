السعودية: جاهزون للوفاء باحتياجات العالم النفطية

أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وقالت ”واس“: إنّ ”مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط“.

ونقلت عن اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، أنّ ذلك يأتي بعد ”الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالًا“.

وتعرضت منشأتا النفط التابعتان لشركة النفط الحكومية العملاقة (أرامكو) للهجوم في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وحرائق وأضرار نجم عنها خفض إنتاج الخام في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم للنصف؛ نتيجة توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًا.