فيديو مرافقة طائرات حربية لموكب الملك سلمان فوق الرياض ”غير صحيح“

أثارت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على ”تويتر“، أظهرت مرافقة عدد من الطائرات الحربية السعودية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية فوق أجواء الرياض، تكهنات بأن الطائرة تحمل على متنها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن الطائرات المقاتلة هي لأغراض أمنية.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، أكدت قناة ”الإخبارية“ السعودية الرسمية، على أن ”مقاطع الفيديو كانت جزءًا من العروض الجوية التي شهدتها المملكة خلال اليوم الوطني في 23 سبتمبر/أيلول الماضي“.

كما أكّد ذلك، صفحة هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، إذ أوضحت أن ”الفيديو المتداول عن لحظة وصول طائرة خادم الحرمين الشريفين إلى الرياض، غير صحيح“.