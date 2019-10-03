السعودية.. بدء محاكمة خلية الـ“45 إرهابيا“

بدأت في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، محاكمة خلية تعرف إعلاميا بخلية الـ“ 45 إرهابيا“، تتهم بتنفيذ عدد من العمليات في المملكة على مدى سنوات.

وبحسب تغريدة على حساب أخبار السعودية، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”بدأت المحكمة الجزائية السعودية في نظر ملف الموقوفين“، الذين يتهمون بالتورط في عمليات هزت المملكة.

المحكمة الجزائية تبدأ بمحاكمة خلية الـ ٤٥ إرهابي.

.#القضاء #السعودية — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 3, 2019

ومن أبرز التهم الموجهة للخلية ”الاشتراك في اغتيال رجال أمن“ من ضمنهم العميد كتاب الحمادي، في أبريل 2016.

وتم اغتيال العقيد الحمادي، وهو مدير مباحث محافظة القويعية، على يد مجهولين بطريق الدوادمية، أطلقوا عليه الرصاص وهو في سيارته.

كما تتهم الخلية بتفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، في شهر أغسطس عام 2015؛ ما أسفر عن سقوط 12 عنصرًا من قوات الطوارئ، بالإضافة إلى 3 أشخاص من العاملين في الموقع.

وتحاكم الخلية كذلك في ارتكاب عملية تفجير مسجد المشهد الشهيرة في نجران، التي وقعت في أكتوبر 2015، ونفذها انتحاري بين المصلّين، ما أسفر حينها عن مقتل شخصين وإصابة نحو 11 آخرين.

وسيواجه عناصر الخلية أيضا بتدبير تفجير مسجد الرضا بالأحساء الذي وقع مطلع فبراير 2016، ونفذه انتحاريان أحدهما سعودي يدعى عبد الرحمن عبدالله سليمان التويجري، مات في الحادث، وشريكه مصري الجنسية ويدعى طلحة هشام محمد عبده، وتم اعتقاله.

وأسفر تفجير مسجد ”الإمام الرضا“ عن مقتل 4 سعوديين وإصابة 36 بينهم 3 من رجال الأمن.

ويتهم أعضاء الخلية أيضًا بالمشاركة في الهجوم على دورية أمنية في مركز شريف الحدودي بعرعر، خلال يناير 2015.

وأسفر ذلك الهجوم الذي وقع على الحدود مع العراق عن سقوط 3 من رجال الأمن السعودي، بينهم قائد حرس الحدود بالحدود الشمالية العميد عودة معوض البلوي و4 من المهاجمين.

واعتقل في إثر الهجوم 7 أشخاص، ثلاثة منهم سعوديون وأربعة سوريون، تسللوا حينها عبر الحدود الشمالية للمملكة بمحاذاة مركز ”سويف“، بمنطقة الحدود الشمالية.