تلاسن بين السعودية وإيران في جلسة مجلس الأمن حول سوريا

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بشأن سوريا سجالًا وتبادلًا للاتهامات بين مندوبي إيران والمملكة العربية السعودية.

وفي إفادته خلال الجلسة، وصف نائب وزير الخارجية الإيراني ومندوبها الأممي غلام حسين دهقاني مندوب السعودية عبدالله المعلمي بأنه ممثل لـ“نظام يقتل الأطفال“، فطلب الأخير الكلمة ودعاه للكف عن ”المهاترات“ واتهم إيران بـ“مساندة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وبرلين والأرجنتين“.

لكن المندوب الإيراني تدخل قائلًا: ”السعوديون يسعون دائمًا إلى تشتيت انتباه مجلس الأمن عن جرائمهم ضد شعوب المنطقة، وبشكل خاص تلك الجرائم التي يرتكبونها بحق أطفال اليمن الأبرياء“، حسب زعمه.

وتابع في اتهاماته يقول: ”السعوديون هم من يمولون أكبر جماعات إرهابية في المنطقة، بل ويقدمون الدعم اللوجستي لتلك العصابات، ما يتنافى مع التعاليم الإسلامية وينتهك بشكل سافر القانون الدولي“.

وطلب السفير السعودي الكلمة من جديد للرد قائلًا: ”أشعر بالأسى وأنا أستمع لتلك الأكاذيب وأقول لمندوب إيران: فلتكف عن التدخل في شؤون المنطقة سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق، نعم ليس لديكم الحق أبدًا أن تتدخلوا في شؤون هذه الدول“.

وأضاف: ”أنتم تتباكون على أطفال اليمن وتذرفون دموع التماسيح، لكنكم تنشرون الطائفية والإرهاب في بلدان المنطقة وأدعوك أن تمتنع عن هذه السخافات“.

يشار إلى أنه خلال نفس الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى إفادة من المبعوث الأممي إلى سوريا ”جير بيدرسن“ حول تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء أول اجتماعاتها في جنيف في الـ30 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.