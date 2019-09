فيديو مؤثر لفيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء عبدالعزيز الفغم

View this post on Instagram

فيصل عبدالعزيز السبتي يظهر في مقطع فيديو مؤثر، وهو يتقبل التعازي في صديقه الشخصي عبدالعزيز الفغم حارس العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما. . وتم تداول اسم السبتي بعد الواقعة لأنه صاحب المنزل الذي قُتل فيه الفغم بجدة ، وأصيب شقيقه تركي السبتي بإطلاق نار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي.