فيديو مؤثر لفيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء عبدالعزيز الفغم

ظهر فيصل عبدالعزيز السبتي في مقطع فيديو مؤثر، وهو يتقبل التعازي في صديقه الشخصي عبدالعزيز الفغم الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما.

وتم تداول اسم السبتي بعد الواقعة لأنه صاحب المنزل الذي قُتل فيه الفغم بجدة، وأصيب شقيقه تركي السبتي بإطلاق نار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي.

ويرتبط السبتي بحسب مقربين من الرجلين بصداقة قوية مع الفغم، عكسها التأثر الشديد أثناء قبوله العزاء في فاجعة مقتل حارس العاهل السعودي.

وكتب الشاعر ياسر التويجري تعليقًا على الفيديو: ”صديقي وأخي الغالي فيصل السبتي أثناء تشييع جثمان فقيدنا الغالي #عبدالعزيز_الفغم عرفت الأثنين عن قرب ووالله ما عرفت أكثر منهما ترابطًا ومحبة وأخوة يجمعهم نقاء القلب وصفاء السريرة ، عظم الله أجرك يا فيصل في صديق عمرك وشفى الله أخاك تركي“.

كما علّق الشاعر والإعلامي فيصل اليامي على فيديو السبتي بالقول: ”اللهم اجبر مصاب الغالي فيصل السبتي في فقدان أقرب الأصدقاء.. وطمن قلبه على شفاء شقيقه تركي“.