مشهد يختصر فاجعة مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم‎ (فيديو)

هي الصورة الحدث وإن بدت على هامش الفجيعة، هي الصورة المؤطرة بالحزن المشبعة بالدمع الظاهر، والحبيس بآلاف الغصات المكتومة، وكلمات العزاء المرتجفة، المتضائلة في حضرة أسى غير محدود.
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والدا القاتل والقتيل وكلا الولدين وربما الوالدين، في هذه اللحظة قتيل، لا نعلم فحوى الكلمات أو الهمسات، التي دارت بين الرجلين في لحظة خاطفة.
لا ندرك طبقة صوت والد الجاني ممدوح بن مشعل آل علي، وهو يعزّي والد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك سلمان بن عبدالعزيز، لكننا نعلم يقينًا أن لا فكاك هنا من دهشة المفاجأة، ووقار الأبوين، وقد وضعهما القدر أمام الامتحان الأعظم.
صديق يقتله صديقه، وصديق يواسي صديقًا، والدا القتيل والقاتل يتقاسمان الخسارة، والدمعة، والارتباك والغضب.
الصورة بالغة العمق والمعنى، ولا دمع يكفي الفجيعة أو يفي الصورةَ الحدثَ حقّها.