محمد بن سلمان لقناة CBS: النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعقيبا على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأتا النفط التابعتان لأرامكو السعودية، نأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروريا والحل السياسي أفضل بكثير، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستصل إلى أسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.

جاء ذلك في حوار على قناة CBS الأمريكية، أجرته المذيعة نورا دونيل، مراسلة برنامج ”60 دقيقة“، في جدة، الثلاثاء الماضي، وهو ثاني حوار تجريه القناة مع الأمير محمد بن سلمان بعد لقاء 2018.

وأضاف بن سلمان إنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين من قبل إيران هو عمل حرب، مشيرا إلى أنه عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم النفطية، فالهجوم ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.

وقال إن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، مشيرا بالوقت ذاته إلى ضرورة ردع إيران، قائلا ”إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران فسنرى المزيد من التصعيد، كما سيصل النفط لأسعار خيالية“.

وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في الهجمات على إيران. ونفت إيران أي تورط في هذه الهجمات.

وفيما يتعلق بالملف اليمني، أكد بن سلمان أن الحل السياسي سيكون متاحا وأسهل في حال أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي.

وأشار بن سلمان، في معرض حديثه عن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، إلى أنها جريمة مؤلمة جدا وسيحاسب كل من كان مسؤولا عنها فالعدالة ستأخذ مجراها.

أجاب ولي العهد على سؤال: هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟، قائلًا: ”بالطبع لا.. كانت هذه جريمة بشعة، لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة كقائد خاصة لأن من ارتكبوها كانوا يعملون لصالح الحكومة السعودية“.

وأوضح: ”عندما ترتكب جريمة ضد مواطن سعودي من قِبل المسؤولين الذين يعملون لصالح الحكومة السعودية، كزعيم، يجب أن أتحمل المسؤولية.. فقد كان هذا خطأ، ويجب عليّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب مثل هذا الأمر في المستقبل“.

وعن كيفية حدوث الجريمة دون علمه بها، أجاب: ”هل يعتقد الناس أنني استطيع معرفة ما يفعله 3 ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرسل 3 ملايين تقاريرهم اليومية إلى الزعيم أو ثاني أعلى شخص في الحكومة السعودية“.

وتابع: ”اليوم لاتزال التحقيقات جارية.. وبمجرد إثبات التهم الموجهة إلى أي شخص بغض النظر عن رتبته، سيتم رفعها للقضاء، دون استثناء“.

وعند سؤاله حول التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه كقائد، أكد بن سلمان أنه كقائد يجب أن يكون متفائلا كل يوم.