بالفيديو.. وصول جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم إلى الحرم المكي لأداء صلاة الجنازة عليه

وصل قبل قليل إلى الحرم المكي، جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه، بعد صلاة العشاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت عائلة اللواء عبدالعزيز الفغم، أن تشييع جثمانه سيكون بعد صلاة عشاء اليوم في الحرم المكي، كما أن استقبال المعزين سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.

وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.