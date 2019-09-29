السعودية.. وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء الفغم

أكدت مصادر مطلعة وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.

ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه و مشاهير ومسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر ، حيث جرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة، بحسب صحيفة سبق السعودية.

وقال مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي ، بدر العساكر في تغريدة عبر حسابه على تويتر : ”‏اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء ⁧‫عبدالعزيز الفغم‬⁩ من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. ‏اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك ،‏وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

ولم يصدر حتى وقت إعداد التقرير تصريح رسمي يوضح حيثيات الوفاة.

يشار إلى أن الفغم كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل حارساً شخصياً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم عمل حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.