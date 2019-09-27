ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع توقعات مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭A-/A-2(‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يتعافى إنتاج النفط السعودي سريعا في أعقاب هجمات 14 سبتمبر أيلول على منشأتي أرامكو.

وقالت الوكالة إن تصنيفها لديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (‭‭A-/A-2‬‬)، مشيرة إلى أن المخاطر الجيوسياسية بالنسبة للسعودية لا تزال مرتفعة، متوقعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 0.4% هذا العام، متأثرا بالأساس بانخفاض انتاج النفط بسبب اتفاق أوبك والهجمات.

وأضافت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بسرعة إصلاح منشآت إنتاج النفط التي هوجمت في 14 من سبتمبر أيلول.

وتوقعت أن تحاول الحكومة السعودية الحفاظ على التوازن بين الإنفاق لدعم الاقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي، وسط توقعات أن تتحاشى إيران والسعودية مواجهة عسكرية كاملة ومباشرة.