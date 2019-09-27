الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الجمعة، وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.
ووفق بيان صادر عن الديوان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، ”سيصلى على المرحومة يوم غدٍ السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.
#عاجل#الديوان_الملكي : وفاة والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة #الرياض.https://t.co/1KzdJMan46#واس pic.twitter.com/7ReIadHv9H
— واس (@spagov) September 27, 2019