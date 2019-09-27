وزير الخارجية السعودي يطالب الأمم المتحدة بموقف ”موحد وصلب“ ضد إيران

دعا وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، المجتمع الدولي، لمواجهة الممارسات الإيرانية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدًا أن طهران هي من تقف وراء الهجمات على منشآت شركة أرامكو السعودية.

وقال وزير الخارجية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هجمات أرامكو ”عمل عدواني خطير ينتهك مبادئ وميثاق هذه المنظمة ويهدد أمن واستقرار ورخاء منطقتنا والعالم، ويستلزم منا جميعًا موقفًا تاريخيًا“.

وأضاف: ”نحن نعلم جيداً من وراء هذا الهجوم، ودعونا خبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين للتثبت من ذلك بأنفسهم، إن من يقف وراء هذا الهجوم هو من هاجم الناقلات التجارية في خليج عمان في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتبعه عملاؤه بالهجوم على مطار أبها في شهر يوليو وحقل شيبة النفطي في شهر أغسطس.“

وتابع: ”إننا نعرف هذا النظام جيداً منذ أربعين عاماً، فهو لا يعرف سوى التفجير والتدمير، والاغتيال ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع، هذا النظام هو الذي قام منذ نشأته بأعمال إرهابية في السعودية والبحرين والكويت ولبنان والدول الأوروبية وفي مختلف أرجاء المعمورة.“

وأكد أن المملكة ”لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها“.

وقال إن ”العالم بأسره يقف اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، للوقوف موقفاً موحداً وصلباً، يمارس فيه أقصى درجات الضغط بكافة أدواته لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وهو موقف لا يقبل بأنصاف الحلول، والاتفاقات الجزئية المؤقتة، بل يهدف إلى تغيير طبيعة وسلوك هذا النظام المارق، وإلا ستترك منطقتنا والأمن والسلم الدوليين، واستقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة لمصير مجهول“.

وأضاف أنه ”على النظام الإيراني مواجهة أحد الخيارين إما أن تصبح إيران دولة طبيعية تحترم القوانين والأعراف الدولية، وإما أن تواجه موقفاً دولياً موحداً يستخدم كافة أدوات الضغط والردع بكافتها“.