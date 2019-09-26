الإطاحة بـ 3 سعوديين تورطوا بجرائم سطو مسلح

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على ثلاثة أشخاص، تورّطوا في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح الأبيض على عدد من المحال التجارية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات .

وصرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أن المتورطين المقبوض عليهم بهذه الأفعال في العقد الثالث من العمر، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المقبوض عليهم، أقروا بارتكاب 45 جريمة سرقة وسطو باستخدام السلاح الأبيض، بالإضافة لسرقة مركبة لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام ومحافظتي الظهران والخبر.

كما ضبط بحوزة المتورطين بعض المسروقات وأقنعة للوجه وقفازات وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.