الملك سلمان ورئيس الحكومة العراقية يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة

بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأربعاء، مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخرًا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، تم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة، بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة.

وثمن الملك سلمان ما أبداه رئيس الحكومة العراقية، الذي يزور الرياض على رأس وفد عراقي رفيع المستوى مجددًا، من إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء.

من ناحيته، شدد رئيس الحكومة العراقية، على تضامن العراق مع السعودية، وحرصها على أمن المملكة واستقرارها.