رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية غدًا

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيزور الممكلة العربية السعودية غدًا الأربعاء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن ”رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، يجري يوم غد الأربعاء، زيارة لعدة ساعات إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان“.

وأضاف البيان أن ”الزيارة ستشهد بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الأقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة“.

ويأتي ذلك في ظل أنباء عن وساطة يقودها العراق بين السعودية وإيران، في محاولة لمنع تصاعد حدة التوتر بين الطرفين، خاصة بعد هجمات أرامكو الأخيرة.

وأعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح في مقال نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أمس الإثنين، عزم بلاده ”دعوة جيرانه للاجتماع في بغداد، لإجراء محادثة تبدأ بضرورة دعم استقرار العراق“، مؤكدًا أن ”العراق يعمل بهدف تحديد مجالات العمل التعاوني الفوري، ورسم خريطة طريق لتحالف إقليمي أكثر تماسكًا“.