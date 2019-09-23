الكويت: نشاطر السعودية تفاؤلها بإنهاء اختلاف ”المقسومة“

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله قوله الاثنين إن الكويت تشاطر السعودية تفاؤلها بإنهاء الاختلاف بين البلدين بشأن المنطقة النفطية المقسومة في ”القريب العاجل“.
وذكرت الوكالة أن الجارالله قال إنه استمع إلى ”التصريحات الإيجابية“ من وزير الطاقة السعودي بشأن المنطقة المقسومة، وعبًر عن أمله في ”طي صفحة هذا الاختلاف في القريب العاجل“.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المحادثات مع الكويت بشأن استئناف إنتاج النفط في حقول يشترك البلدان في تشغيلها بالمنطقة المقسومة ”إيجابية“، وأشار إلى ”توافر الإرادة السياسية لتسوية جميع المسائل المتعلقة بهذا الملف“.