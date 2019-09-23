الكويت: نشاطر السعودية تفاؤلها بإنهاء اختلاف ”المقسومة“

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله قوله الاثنين إن الكويت تشاطر السعودية تفاؤلها بإنهاء الاختلاف بين البلدين بشأن المنطقة النفطية المقسومة في ”القريب العاجل“. وذكرت الوكالة أن الجارالله قال إنه استمع إلى ”التصريحات الإيجابية“ من وزير الطاقة السعودي بشأن المنطقة المقسومة، وعبًر عن أمله في ”طي صفحة هذا الاختلاف في…