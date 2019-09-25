الجبير: سنقرر الخطوة المقبلة بشأن إيران بعد انتهاء تحقيقات أرامكو

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، يوم الأربعاء، إن بلاده تتشاور مع حلفائها بشأن الموقف من إيران، وتدرس الخطوة المقبلة للرد على هجمات أرامكو بعد انتهاء التحقيقات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير السعودي للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح الجبير أن الخبراء الدوليين الذين أرسلتهم الأمم المتحدة للتحقق بشأن تلك الهجمات ما زالوا في المملكة، مؤكدًا أنه ”عندما تظهر النتائج سنقرر الخطوة التالية“.

وأضاف أن هناك ”إجماعًا على عدم القبول بسلوك إيران وعدم قبول ما حدث (يقصد هجمات أرامكو)، وعلى ضرورة امتثال إيران للقانون الدولي“.

وتابع: ”نحن نقوم بتقييم خياراتنا وسوف نقرر الخيار المناسب“.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ”أنطونيو غوتيريش“ أن فريقًا من خبراء المنظمة في طريقهم إلى السعودية للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة ”أرامكو“، شرقي المملكة.

وقال للصحفيين في نيويورك: إن إرسال فريق الخبراء إلى السعودية يأتي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321، الصادر في تموز يوليو 2015، بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والذي طالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي ”بقيق“ و“خريص“ التابعتين لشركة ”أرامكو“، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها ميليشيا ”الحوثي“ اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، يوم السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم.