إطلاق اسم الملك سلمان على أحد أهم شوارع أبوظبي ‎‎(فيديو)

أكد تركي الدخيل، السفير السعودي لدى الإمارات، اليوم الإثنين، أن المملكة والإمارات وطن واحد وامتداد واحد والجوامع التي بينهما قديمة كاللغة والوطن والنسب والأرض، أضفنا إليها دون أن نختار ”الدم الواحد“.

وقال: ”هذا تأكيد على أن العلاقة لا يمكن أن يعبث بها العابثون وعلينا كأبناء هاتين الدولتين أن نصون هذه العلاقة، خاصة وأن هناك حولنا أعداء لا تسرهم هذه العلاقة وعلينا أن نكون حذرين تجاه هؤلاء“.

جاء ذلك في حديث للصحفيين خلال فعالية افتتاح شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبوظبي، والذي يقع على امتداد شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومقابل ”صرح زايد المؤسس“ بالعاصمة أبوظبي.

وأضاف الدخيل: ”هذا الاحتفال يأتي امتدادًا للاحتفالات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وكأننا نراها حقيقة في المملكة العربية السعودية، وهذا ليس غريبًا على أبناء زايد ولا القيادة الإماراتية، فقبل بضعة أشهر كنا نفتتح شارع الملك عبدالله رحمة الله عليه، واليوم نفتتح شارع مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو شارع حيوي يأتي امتدادًا لشارع الملك عبدالله، ويأتي قبالة صرح زايد المؤسس، وهو أحد المميزات الاستراتيجية لهذا الشارع“.

وتابع قائلًا: ”لا شك أن تسمية شارع رئيسي هي إشارة مهمة ودلالة استراتيجية مهمة وهدية تقدمها قيادة وشعب الإمارات لأهلهم في السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، وأنا متأكد أن اسم الملك سلمان موجود في قلوب الإماراتيين كما هو اسم الشيخ خليفة في قلب كل سعودي، وليس غريبًا على أبناء زايد هذه الإضافات الجميلة والإرهاصات الفاعلة، وهي امتداد لعلاقات وثيقة واستراتيجية بين البلدين، يجب أن تكون نموذجًا تنسج على منوالها العلاقات بين الدول العربية“.