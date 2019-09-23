هيئة الترفيه السعودية: هذا حقيقة ما حدث في الرياض (فيديو)

تداول العديد من رواد موقع التغريدات العالمي ’’تويتر‘‘ مقاطع فيديو تُظهر انفجار الألعاب النارية بعد سقوطها على الأرض في احتفالات مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

وسقطت الألعاب النارية خلال الفعالية التي أُقيمت بالقرب من استاد الملك فهد، وهو ما جعل المغردين يهتمون بنشر فيديوهات للحدث، وانقسموا بين راصد للحدث ومنتقد له.

ونشر مغرد، المقطع وعلقّ عليه بالقول: ’’يا أهل الرياض هل صحيح خطأ الألعاب النارية‘‘، وشارك آخر المقطع وعلقّ: ’’اليوم الوطني89 للسعودية، انفجار الألعاب النارية بالرياض، وعينك على آخر الثواني‘‘.

#اليوم_الوطني89_للسعوديه#الألعاب_النارية

انفجار الألعاب النارية بالرياض

وعينك على اخر الثواني pic.twitter.com/2eaPTT5xio — سعود حمدان الفداغي (@s_h_m_6555) September 23, 2019

وكتب مغرد آخر قائلًا: ’’الحمد لله على سلامتهم وإن شاء الله بدون إصابات، مدري الغلط من منظمين الألعاب النارية ولا الناس جلسو في المكان الغلط !!‘‘، فيما تناول البعض الحدث على أن هناك إصابات في الأفراد واحتراق سيارات.

الحمد لله على سلامتهم وإن شاء الله بدون اصابات ، مدري الغلط من منظمين #الألعاب_النارية ولا الناس جلسو في المكان الغلط !! pic.twitter.com/wiFTyUCQYh — AHMED (@ASGT09) September 22, 2019

وأصدرت الهيئة العامة للترفيه بيانًا توضيحيًا، كشفت فيه ما حدث، حيث جاء في البيان، الذي نشرته الهيئة عبر حسابها على ’’تويتر‘‘: توضيحًا لمقطع الفيديو المتداول بتاريخ 23 محرم 1441 هجرية الموافق 22 سبتمبر 2019، حول حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من ستاد الملك فهد الدولي بالرض‘‘.

وأضاف البيان: ’’تؤكد الهيئة العامة للترفيه أنه وبناء على التحقيقات التي تم إجراؤها فور وقوع الحادث بالتعاون مع الجهات الأمنية تبين أن هناك خللا فنيا وقع في مرحلة الإطلاق نتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى ولله الحمد‘‘.

واختتم البيان: ’’كما دعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظًا على سلامتكم‘‘.