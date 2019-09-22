شاهد صورة نادرة للملك سلمان بعمر 3 سنوات

ظهر الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة نادرة وهو في الثالثة من عمره يجلس بجوار الملك المؤسس، وفق ما نشرت ”دارة الملك عبد العزيز“ عبر حسابها في ”تويتر“.

ووصفت الدارة الصورة بـ ”التاريخية“، موضحة أن تاريخ نشرها كان عام 1357 هجرية ما يقابلها بالميلادية عام 1938، ما يعني أن عمرها 81 عاماً.

ويأتي نشر ”دارة الملك عبدالعزيز“ للصورة تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني.

#صورة_تاريخية |????

الملك #المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – يلقى كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة وبجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعمرة ثلاث سنوات

عام ١٣٥٧هـ (١٩٣٨)م#دارة_الملك_عبدالعزيز#همة_حتى_القمة #اليوم_الوطني pic.twitter.com/YoOUkjblpt — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 20, 2019

وتعود الصورة الملتقطة للملك المؤسس عبدالعزيز أثناء إلقائه كلمة حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة.

ويظهر في الصورة بجوار الملك عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعمره 3 سنوات عام 1938م، حسب الدارة.