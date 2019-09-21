الجبير: سنرد بشكل مناسب إذا أثبت التحقيق دور إيران في الهجمات‎

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، أن بلاده ستتخذ الخطوات الملائمة للرد على الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لها، إذا أثبت تحقيق سعودي مسؤولية إيران عن هذا الهجوم، كما هو متوقع.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي: إن ”التحقيقات ستبرهن على أن الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري انطلقت من الشمال، وإن إيران هي المسؤولة“، في حين تنفي إيران هذا الاتهام.

وأضاف الجبير أن ”الرياض تجري مشاورات مع حلفاء لاتخاذ الخطوات اللازمة“، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ ”موقف“، مشيرًا إلى أنه ”على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة بأن يضع حدًا للتصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية والتخريبية التي تهز أمن واستقرار المنطقة“.

وكانت الرياض أعلنت أن التحقيق يظهر حتى الآن استخدام أسلحة إيرانية، وأن الهجوم انطلق من الشمال.