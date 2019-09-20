خالد بن سلمان: إيران لا تنظر لمؤيديها سوى كأدوات لتحقيق أطماعها

اعتبر الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الجمعة، أن النظام الإيراني لا ينظر لمؤيديه في دول المنطقة، سوى كأدوات لتحقيق أطماعه.

وقال خالد بن سلمان من خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر:“يدّعي نظام طهران أنه يحمي المستضعفين ونراه، اليوم، يتغطى بشكل رخيص وجبان بـ“المستضعفين“ لحماية بقائه وأمنه“.

يدعي نظام طهران أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بال“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 20, 2019

وأضاف:“تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية، ومواجهة التحديات برأس مرفوع، وعدم إلقاء المسؤولية على الغير، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة“.

تأبى مروءة العرب، إلا ان يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم اقل من حيث الحجم والقوة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 20, 2019

وتابع المسؤول السعودي:“على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها ودون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم“.