خالد بن سلمان: إيران لا تنظر لمؤيديها سوى كأدوات لتحقيق أطماعها

خالد بن سلمان: إيران لا تنظر لمؤيديها سوى كأدوات لتحقيق أطماعها

المصدر: فريق التحرير

اعتبر الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الجمعة، أن النظام الإيراني لا ينظر لمؤيديه في دول المنطقة، سوى كأدوات لتحقيق أطماعه.

وقال خالد بن سلمان من خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر:“يدّعي نظام طهران أنه يحمي المستضعفين ونراه، اليوم، يتغطى بشكل رخيص وجبان بـ“المستضعفين“ لحماية بقائه وأمنه“.

 وأضاف:“تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية، ومواجهة التحديات برأس مرفوع، وعدم إلقاء المسؤولية على الغير، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة“.