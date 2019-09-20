الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية ويطالبون بإعلان مماثل

أعلن رئيس ما يسمي ”المجلس السياسي“ التابع للحوثيين، مهدي المشاط، اليوم الجمعة، وقف استهداف الأراضي السعودية، وطالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإعلان ”مماثل“.

وقال ”المشاط“ في كلمة على قناة ”المسيرة“ التابعة للجماعة، إن الحوثيين ”سيوقفون استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة في انتظار إعلان مماثل ممن يستهدفون اليمن“، مضيفًا أن الجماعة ”ستحتفظ بحق الرد إذا تجاهل الطرف الآخر هذه المبادرة“.

ورأى متابعون للشأن اليمني في عرض الحوثيين ”هروبًا إلى الأمام، وتجاهلًا لحقيقة أن تدخل التحالف العربي في اليمن جاء بناءً على طلب من الحكومة الشرعية، التي انقلبت عليها الجماعة المدعومة من إيران“.

واعتبر هؤلاء: ”أن الحوثيين لا يملكون قرار وقف العمليات العدائية، وذلك لارتهان قرارهم لتوجيهات إيران المباشرة، ما يعني أن العرض الذي تقدموا به مجرد مناورة، موجهة بالأساس للاستهلاك الإعلامي لا أكثر“.