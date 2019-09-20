”ولد ملكا“.. فيلم عالمي عن سيرة الملك فيصل يعرض قريبًا في السعودية (صور)

تستعد صالات السينما في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لاستقبال الفيلم العالمي، والذي يروي سيرة حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز، في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

الفيلم – الذي بدأ العمل به منذ 2015 إلى عام 2019 – يتناول زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا عام 1919، ويسلط الضوء على حياة الملك المبكرة – منذ ولادته عام 1906 إلى عودته من إنجلترا عام 1920.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، يصف الفيلم أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث كان على الأمير فيصل الشاب – البالغ آنذاك 13 عامًا – أن يلتقي الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورانس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

يذكر أن الفيلم إنتاج مشترك بين المملكة وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس غوميز.

والفيلم من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من المملكة، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد، وإد سكرين، إضافة إلى الطفل عبدالله علي، الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد، الذي مثل شخصية الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شابًا سعوديًا في الفيلم.