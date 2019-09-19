الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية

الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية

المصدر: فريق التحرير

أعلن عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، مساء الخميس، أن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية.

وقال الجبير في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط، بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية“.

وأضاف: ”يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية“.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن ”التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة“.

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