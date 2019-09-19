الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية

أعلن عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، مساء الخميس، أن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية.

وقال الجبير في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط، بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية“.

1- استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) September 19, 2019

وأضاف: ”يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية“.

2- يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) September 19, 2019

وأشار المسؤول السعودي إلى أن ”التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة“.