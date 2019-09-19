اختيار السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تم انتخاب المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عضوًا في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، للأعوام 2019م-2021، وذلك خلال المؤتمر العام للوكالة في دورته الحالية الـ63 المنعقدة بمدينة فيينا النمساوية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قول رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خالد بن صالح السلطان: إن فوز المملكة بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ”يؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية“.

واعتبر السلطان أن تمثيل المملكة في عضوية مجلس المحافظين ”خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وترجمة للتقدير العالمي لما توليه المملكة من اهتمام بمشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية كخيار إستراتيجي، لتحقيق مزيج طاقة وطني متنوع ومتوازن على المدى المتوسط والبعيد؛ بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة“.

ويتولى مجلس المحافظين مسؤولية تحديد أغلب سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يصدر توصيات للمؤتمر العام بشأن أنشطة الوكالة وميزانيتها.