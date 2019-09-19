تصريحات إيجابية من إيران تجاه السعودية

أدلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، بتصريحات إيجابية تجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن طهران تريد الخير للمنطقة.

وقال موسوي: ”إيران تعتبر السعودية بلدًا مهمًا في المنطقة والعالم الإسلامي، ولانطالب بإلغاء دورها، وعلى السعودية أيضًا أن لا تسعى لإلغاء دور إيران البناء في المعادلات“، حسب قوله.

وأضاف موسوي في مقابلة مع وكالة أنباء ”خبر أون لاين“، أن ”الدبلوماسية لن تُعطل أبدًا والقوة العسكرية والدبلوماسية تكملان بعضهما البعض“، مدعيا أن بلاه ”أهل للحوار والتعاطي والسلام كما نحن مقاتلون وأبطال“.

وزعم المتحدث باسم الخارجية أن ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الخير للمنطقة، وأن سياستنا الخارجية مبنية على أساس الأمن والمصالح الوطنية، ولا ينبغي أن يقل مستواها بسبب الانتقادات المتذرعة“.

وأشار موسوي إلى ما سماها القواسم المشتركة بين دول المنطقة، قائلًا إنها كثيرة ولها أيضًا اختلافات بوجهات النظر، هي في الواقع تصورات من صنع من أشار إليهم باسم ”الأجانب“.