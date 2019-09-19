بومبيو: أمريكا تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اجتماع مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أن الولايات المتحدة، تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها.

وشدد بومبيو خلال الاجتماع على ”إدانة بلاده للهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم“.

وعبر عن ”مساندة أمريكا ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبديًا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان، خلال الاجتماع، أن ”هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي“.

وكشفت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، تفاصيل عن الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو، عملاق النفط.

وأسفر الهجوم الذي استهدف أرامكو يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري، عن انخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى حوالي النصف وهبوط الإنتاج العالمي بنسبة 5%.

وعرضت الوزارة خلال مؤتمر صحفي في الرياض حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استُخدمت في الهجمات، وتدل على تورط إيران في الهجوم.