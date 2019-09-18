أدان هجوم أرامكو.. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب بوتين، خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية في السعودية، معلنًا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

وأكد بن سلمان رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ووفقًا للوكالة، تم خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.