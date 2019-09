خالد بن سلمان يعلّق على خطوات ترامب تجاه إيران بعد الهجوم على أرمكو

فيما يبدو تعليقًا على خطوات أعلنت عنها إدارة ترامب ضد إيران على خلفية الهجوم على أرمكو قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن المملكة تشكر الولايات المتحدة لتصديها لإيران.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين ”بتكثيف شديد للعقوبات“ المفروضة على إيران.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي من خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر:“نقدّر موقف الولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون بمن فيهم أوباما“.

We appreciate the United States' longstanding position on defending its allies and core interests in the region against unprovoked acts of aggression, as affirmed today by the President and Vice President, as well as former Presidents including Obama. pic.twitter.com/JO7QICEoEm

وأضاف:“واجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بشكل لم يسبق له مثيل، ونحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسنظل واقفين مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان الأخرق“.

President Trump’s Administration has confronted the Iranian regime's and terrorist organizations aggression in an unprecedented way – we in KSA thank the President for his stance, we will continue to stand with the USA against the forces of evil and senseless aggression.

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 18, 2019